Введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха. Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью «Комсомольской правде» .



«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», — сказал Онищенко.

По его словам, индустрия занятости граждан, чтобы они могли пойти с семьей куда-то, в подавляющем большинстве субъектов РФ не развита. «Нет этой индустрии. Индустрии отдыха. Человек будет лежать на диване или же… Ну, гаражи, слава Богу, у нас снесли уже, а то в гаражах прятались», — отметил депутат.

А неуместность сегодняшних разговоров о четырехдневной неделе объясняется еще и тем, добавил Онищенко, что в стране в течение марта — июля этого года была остановлена вся экономика, потеряно 6—7% ВВП.

«И даже самые оптимистичные прогнозы говорят о том, что мы не восстановим и в 21-м году. Так вот, если мы введем еще и четырехдневную рабочую неделю, мы заведомо удлиним этот срок», — заключил собеседник издания.