В «Сбербанке Онлайн» появился новый раздел — «Покупки в кредит». В нем собраны магазины-партнеры, которые предоставляют возможность клиентам Сбербанка приобрести свои товары в кредит без переплаты и первоначального взноса сроком до 24 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Раздел можно найти в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанка Онлайн», а также на сайте сервиса «Покупай со Сбербанком».

«Для совершения покупки в «Сбербанке Онлайн» пользователю необходимо зайти в раздел «Кредиты», далее «Покупки в кредит», выбрать интернет-магазин для перехода на специальную страницу эксклюзивных предложений для клиентов Сбербанка, на которой представлены товары без переплаты по кредиту», — говорится в релизе.



«Покупай со Сбербанком» — сервис кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процедуры оформления покупки в кредит. В настоящий момент к платформе подключено более 8 000 офлайн- и онлайн-партнеров.

