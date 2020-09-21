Чистая прибыль БКС Банка за первое полугодие 2020-го составила 287 млн рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.

«Банку удалось нарастить прибыль, в том числе благодаря существенному увеличению гарантийного портфеля — на 2,7 млрд рублей. Рост в значительной мере обеспечен активным развитием цифровых финансовых инструментов, которое реализует необанк для малых и средних предпринимателей «Сфера». Так, портфель выданных БКС Банком электронных банковских гарантий в первом полугодии вырос c 4,7 млрд до 8 млрд рублей», — сказано в сообщении.



Чистый комиссионный доходы вырос втрое: со 168 млн до 507 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Рост портфеля ценных бумаг составил 800 млн рублей, в частности за счет переориентации банка с активного размещения средств в РЕПО в пользу более доходных инструментов, уточнили в банке.