Российский госсектор недостаточно защищен от кибератак. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

«С точки зрения защищенности трудно говорить за все ведомства, но уровень достаточно низкий. Приведу пример. Такая сложная атака (на госсектор. — Прим. ред.) — изощренная, в ней много людей задействовано на атакующей стороне, не детектируется ни антивирусами, ни какими-то ни было самыми продвинутыми средствами защиты, противостоять ей очень сложно. По нашим оценкам, стоимость одной такой атаки превышает 1,5 миллиона долларов», — сообщил он, отвечая на вопрос, насколько российские государственные структуры защищены от кибератак.

При этом на стороне ведомств, отметил Ляпунов, как правило, за безопасность отвечает два-три специалиста по безопасности. «Вывод здесь можно сделать, к сожалению, не самый радужный. Второй момент, что во многих ведомствах внимание информационной безопасности уделяется недостаточно, и, конечно, для нас это определенный вызов, потому что, если говорить про цели кибератак, это не из разряда научной фантастики», — отметил он.

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Ляпунов пояснил, что сообщество хакеров само по себе неоднородно, в нем есть как любители-одиночки, так и коммерческие группировки, целью которых являются банки. «В госсекторе ситуация другая: нет как таковой прямой монетизации, на них сейчас направлены группировки существенно более высокого уровня квалификации. Мы их называем либо «кибернаемники», либо «кибервойска». Целью уже являются не деньги, а, скорее, политические интересы: это группировки, спонсируемые государствами. У них две задачи: это шпионаж и получение инструмента управления и влияния на инфраструктуру. И, конечно, это уже не просто взломать в моменте, это проникновение, невидимое присутствие в инфраструктуре, и это в нужный момент либо перехват управления, либо внесение изменений, искажений, любое обрушение в час икс», — пояснил вице-президент «Ростелекома».

«Сейчас кибератаки являются достаточно эффективным инструментом воздействия именно политического. Возьмем простую комбинацию: система госуправления, система жизнеобеспечения, в первую очередь энергетика, СМИ. Сбои в системе госуправления, сбои в электроснабжении и фейкньюс могут дестабилизировать любую ситуацию в стране. Это вызов, которым нужно заниматься и на который нужно отвечать», — отметил Ляпунов. Ответ на угрозу кибербезопасности, по его словам, — это не вопрос создания своих кибервойск, а «большой экосистемный вопрос».