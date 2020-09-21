Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) планирует до конца 2021 года довести долю электронной регистрации ипотечных сделок в общем объеме до 80%, сообщил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Олег Скуфинский.

«На начало года электронная регистрация была 9%, сегодня она выросла до 40%. То есть мы в два раза уже превысили показатель национального проекта, установленный на 2021 год», — рассказал он.

По словам главы Росреестра, в настоящее время совместно с ЦБ и другими кредитными организациями ведется работа по увеличению этого показателя. «На конец следующего года планируем довести эту долю до 80%, то есть практически сделать регистрацию ипотеки в режиме онлайн по всей стране», — отметил он.

Скуфинский также подчеркнул, что нормативный срок по регистрации ипотечных сделок составляет пять дней, однако Росреестр сегодня эти сделки регистрирует за два-три дня. Он добавил, что гражданам оказывается полная консультационная поддержка, так как в настоящее время наблюдается рост рынка ипотеки, в том числе благодаря льготным программам.