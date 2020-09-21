Закон о «гаражной амнистии» планируется принять до конца 2020 года, сложностей с этим возникнуть не должно, сообщил в понедельник руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.



«Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство РФ, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить», — сказал Скуфинский.

Он подчеркнул, что не видит сложностей в этом вопросе. «Председатель правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике», — добавил глава Росреестра.

По его словам, еще с советского времени более 3,5 млн земельных участков и гаражей остаются не оформленными. «Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству [земельные участки и гаражи]. Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены», — пояснил Скуфинский.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в июле в Госдуме с отчетом о работе правительства, отмечал, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии», «потому что это восстановление справедливости». По его словам, если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше.