Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова считает, что в дальнейшем будет возможно включение «гастрономической составляющей» в программу поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата денежных средств (кешбэка).

«Программа туристического кешбэка должна развиваться, совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для туристов и отрасли», — сказала она агентству РИА Новости на встрече с участниками проекта «Гастрономическая карта России» в рамках форума «Доступная Арктика».

«В будущем мы не исключаем включения в программу гастрономической составляющей, чтобы туроператоры могли ставить «на полку», например, гастрономические туры. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами», — уточнила Догузова, отвечая на вопрос о возможном включении в программу ресторанов и других объектов общественного питания.

Кешбэк за туры по России составит 20% от стоимости поездки Ростуризм работает над повышением привлекательности программы кешбэка с учетом запросов людей.

Первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка прошел с 21 по 28 августа. Туристы могли получить возврат средств за поездку. В рамках второго этапа программы Ростуризм планирует сделать кешбэк в размере 20% от стоимости покупаемого тура по России, но не более 50 тыс. рублей.