📰 В прошлом году по решению суда в ПФР возвращено 53,5 млн рублей, неправомерно переведенных в НПФ, следует из доклада Счетной палаты, годом ранее речь шла всего о 5,2 млн рублей, пишет «Коммерсант» . При массовых переходах в 2014–2017 годах невозможно было полностью исключить злоупотребления со стороны части агентов фондов, утверждают в одном из них. Решить проблему увеличения объема возвращенных средств могло бы подключение к таким вопросам финомбудсмена. Но, несмотря на то, что НПФ попадают в зону его ответственности в 2021 году, законодательно такая возможность пока не предусмотрена.

📰 От повышения НДФЛ для богатых, увеличения акцизов и пересмотра условий для нефтяников Минфин ждет 1,8 трлн рублей уже в следующие три года, пишут «Известия» . Предприниматели будут до последнего сопротивляться планам правительства ужесточить фискальную нагрузку на ресурсный бизнес. Так эксперты прокомментировали одобрение профильным комитетом Госдумы резонансного пакета законопроектов, направленного на пополнение бюджета в кризис. Шансов принципиально изменить новые правила в свою пользу у предпринимателей немного, считают эксперты.

📰 Высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе, а также скандал с отмыванием денег через крупнейшие мировые банки спровоцировали сильнейший за последние месяцы обвал фондовых рынков, пишет «Коммерсант» . В понедельник ведущие европейские индексы, в том числе российские, рухнули на 3,4–4,4%, американские индексы потеряли 2,4–3%. Достижений мартовских показателей участники рынка не ожидают.

📰 В сентябре биржевые и оптовые цены на автомобильное топливо падают впервые с конца апреля — на 2–3%, пишут «Известия» . Но эти изменения мало коснулись АЗС — розничные цены снизились в среднем на 3 копейки, и то не во всех регионах. По словам опрошенных экспертов, колебания котировок — это временная ситуация, связанная с завершением сезона повышенного спроса и ремонтными работами на НПЗ. По итогам года аналитики прогнозируют подорожание топлива в пределах инфляции минус 1,5 п. п.

📰 Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с бирж, пишут «Ведомости» . Они задумываются о том, чтобы увести свои предприятия из-под внимания фондовых рынков. По данным агентства Bloomberg, с начала 2020 года компании потратили на выкуп своих акций 26 млрд долларов, что на 2 500% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также миллиардеры по всему миру извлекают пользу из текущего низкого уровня котировок акций своих компаний вследствие общего спада на фондовых рынках, вызванного пандемией. Фонды инвестиций в частные компании в текущем году тоже сбавили обороты.

