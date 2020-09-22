📰 В прошлом году по решению суда в ПФР возвращено 53,5 млн рублей, неправомерно переведенных в НПФ, следует из доклада Счетной палаты, годом ранее речь шла всего о 5,2 млн рублей, пишет «Коммерсант». При массовых переходах в 2014–2017 годах невозможно было полностью исключить злоупотребления со стороны части агентов фондов, утверждают в одном из них. Решить проблему увеличения объема возвращенных средств могло бы подключение к таким вопросам финомбудсмена. Но, несмотря на то, что НПФ попадают в зону его ответственности в 2021 году, законодательно такая возможность пока не предусмотрена.
📰 От повышения НДФЛ для богатых, увеличения акцизов и пересмотра условий для нефтяников Минфин ждет 1,8 трлн рублей уже в следующие три года, пишут «Известия». Предприниматели будут до последнего сопротивляться планам правительства ужесточить фискальную нагрузку на ресурсный бизнес. Так эксперты прокомментировали одобрение профильным комитетом Госдумы резонансного пакета законопроектов, направленного на пополнение бюджета в кризис. Шансов принципиально изменить новые правила в свою пользу у предпринимателей немного, считают эксперты.
📰 Высокие темпы распространения коронавирусной инфекции в Европе, а также скандал с отмыванием денег через крупнейшие мировые банки спровоцировали сильнейший за последние месяцы обвал фондовых рынков, пишет «Коммерсант». В понедельник ведущие европейские индексы, в том числе российские, рухнули на 3,4–4,4%, американские индексы потеряли 2,4–3%. Достижений мартовских показателей участники рынка не ожидают.
📰 В сентябре биржевые и оптовые цены на автомобильное топливо падают впервые с конца апреля — на 2–3%, пишут «Известия». Но эти изменения мало коснулись АЗС — розничные цены снизились в среднем на 3 копейки, и то не во всех регионах. По словам опрошенных экспертов, колебания котировок — это временная ситуация, связанная с завершением сезона повышенного спроса и ремонтными работами на НПЗ. По итогам года аналитики прогнозируют подорожание топлива в пределах инфляции минус 1,5 п. п.
📰 Миллиардеры по всему миру выводят акции своих компаний с бирж, пишут «Ведомости». Они задумываются о том, чтобы увести свои предприятия из-под внимания фондовых рынков. По данным агентства Bloomberg, с начала 2020 года компании потратили на выкуп своих акций 26 млрд долларов, что на 2 500% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также миллиардеры по всему миру извлекают пользу из текущего низкого уровня котировок акций своих компаний вследствие общего спада на фондовых рынках, вызванного пандемией. Фонды инвестиций в частные компании в текущем году тоже сбавили обороты.