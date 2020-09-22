Автомобильный рынок по итогам года упадет на 25–30%, рассказал в интервью «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, пандемия стала мощным стресс-тестом для промышленности.

«Пандемия научила нас работать даже в очень жестких и сложных условиях. Но сегодня ситуация не столь драматична — она достаточно стабильна, что видно по показателям», — отметил Мантуров.

Глава Минпромторга сообщил, что все, что можно было сделать для поддержки автопрома, со стороны государства было сделано. Поэтому по результатам августа Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе после Германии. «Автопрому как одной из наиболее пострадавших отраслей в этом году дополнительно было выделено более 25 миллиардов рублей для стимулирования потребительского спроса. А с учетом целевых закупок — это больше 35 миллиардов рублей», — указал он.

«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части автопрома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в производстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, автобусов. Производство автобусов загружено практически на 100% до конца нынешнего года. Это касается и производственных площадок «КамАЗа», и «Группы ГАЗ», — рассказал Мантуров.