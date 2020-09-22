Санкт-Петербургская биржа 22 сентября начала организованные торги акциями пяти новых эмитентов, говорится в сообщении торговой площадки.

В числе новых эмитентов стриминговый сервис Spotify, корпоративный мессенджер Slack, интернет-магазин товаров для домашних животных Chewy, космическая компания Virgin Galactic и компания DraftKings, занимающаяся цифровыми спортивными развлечениями и играми (онлайн-казино, ставки на спорт, пиринговая платформа).

Суммарная капитализация добавленных эмитентов составляет 101,9 млрд долларов. Общее количество компаний, ценные бумаги которых торгуются на Санкт-Петербургской бирже, достигло 1 413.

При расширении списка ценных бумаг Санкт-Петербургская биржа учитывает предложения участников торгов и частных инвесторов.