Банки в августе 2020 года выдали 0,72 млн новых кредитных карт, что на 27,6% меньше по сравнению с августом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем в августе был зафиксирован небольшой рост — на 3,3%. Всего с начала 2020 года было выдано 5,50 млн новых кредитных карт, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Наибольшее количество новых кредитных карт было выдано в Москве (44,3 тыс. ед.), Московской области (34,2 тыс.), Краснодарском крае (29,3 тыс.), Санкт-Петербурге (26,0 тыс.) и Республике Башкортостан (23,9 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения продемонстрировали Москва (-37,1%), Московская область (-36,7%), Санкт-Петербург (-31,3%), а также Хабаровский край (-30,5%) и Свердловская область (-30,2%).