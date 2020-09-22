Лидерами по количеству сделок с дальневосточной ипотекой стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край — в них зарегистрировано 2 885 и 2 233 ипотеки соответственно, пишет «Российская газета» . Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. На третьем месте Хабаровский край (1 415), на четвертом — Республика Бурятия (1 345), на пятом — Амурская область (843), на шестом — Забайкальский край (741), на седьмом — Сахалинская область (597). Завершают список Камчатский край (71), Еврейская автономная область (59), Магаданская область и Чукотский АО (3).

По словам Скуфинского, в среднем каждый день в Росреестр в 11 регионах Дальнего Востока поступает порядка 500 заявлений на регистрацию ипотеки, из них около 40% — в электронном виде. Такую сделку теперь можно зарегистрировать в среднем в течение двух дней.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 сентября Олег Скуфинский сообщил, что нормативный срок по регистрации ипотечных сделок составляет пять дней, сегодня они регистрируются за два — три дня. Также сейчас ипотека растет благодаря принятым решениям по льготным программам, на Дальнем Востоке ипотека под 2% очень популярна, отметил Скуфинский.