Россия и Южная Корея могут создать совместный инвестиционный фонд в ближайшие месяцы. Об этом заявил директор Российского фонда прямых инвестиций Владимир Примак в ходе бизнес-диалога «Россия — Республика Корея».

«Я надеюсь, что у нас будет создан в ближайшие, возможно, даже месяцы совместный инвестиционный фонд, который сможет сфокусироваться как раз на инвестициях среднего масштаба, мелкого масштаба, на инвестициях в совместные российско-корейские проекты», — отметил он.

Примак добавил, что РФПИ заинтересован во всех перспективных проектах, включая водородную энергетику, мобильность, высокие технологии, IT-сектор и даже машиностроение.