Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Всегда хочется, чтобы льготы были навсегда. Но понятно, что это достаточно дорогая программа (льготного ипотечного кредитования. — Прим. ред.) для государства, и она была сделана в качестве точечной поддержки как людей, так и экономики», — сказал Греф. Сбербанк, по его словам, выдал в текущем году ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% на сумму более 230 млрд рублей, «средний чек» кредита составил примерно 2,5 млн рублей.

«Понятно, что такая программа в таком объеме долго продолжаться не может. Я думаю, что реально, вероятнее всего, она может быть еще на какой-то небольшой промежуток времени продлена, но, скорее всего, она все-таки закончится. Разрыв ставок не столь драматичен сейчас уже, и если, как мы обсуждали, ставка ЦБ будет и дальше снижаться, я думаю, ставки по ипотеке будут дальше немножко снижаться еще», — добавил он.

На уточняющий вопрос, ожидает ли он дальнейшего снижения ставок по ипотеке, глава Сбербанка ответил утвердительно.

При этом Герман Греф отметил, что видит бум спроса на ипотеку в настоящее время — в первую очередь это спрос на кредиты с субсидируемой процентной ставкой. По его словам, люди знают, что программа скоро завершится, и пытаются успеть купить жилье на льготных условиях, что приводит к перегреву на рынке и росту цен. «И нас несколько волнует, что произойдет в ноябре, когда субсидируемая ипотека будет отменена», — признал он.