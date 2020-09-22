Минэкономразвития отмечает замедление темпов роста безработицы, в сентябре прирост составляет менее 3 тыс. человек в день после 30 тыс. в мае и 12 тыс. в августе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на комитете Совета Федерации по экономической политике.

«По показателям рынка труда ситуация остается непростой. Уровень безработицы в августе достиг 6,4%. На текущий момент официальная безработица — 3,7 миллиона человек… При этом прирост безработицы в среднем в мае был 30 тысяч человек в день, в августе — около 12 тысяч, в сентябре — менее 3 тысяч. То есть мы видим, что выходим на плато», — сказал он.

При этом министр отметил, что ситуация с реальными доходами населения остается непростой, вышедшие на прошлой неделе цифры по бедности это подтверждают. «Понимаем, что провалились очень предпринимательские доходы, доходы от недвижимости, и их восстановление будет, мы понимаем, постепенным, такого отскока, как в заработной плате, не будет», — отметил глава Минэкономразвития.

Решетников: восстановление реальных доходов россиян будет постепенным Правительство планирует 23 сентября рассмотреть национальный план восстановления экономики.

Согласно обновленному прогнозу, Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов населения на 3% в 2020 году, уже в 2021-м они вырастут на 3%, в 2022-м рост составит 2,4%, в 2023-м — 2,5%. Оценка по уровню безработицы в 2020 году осталась без изменений: по итогам года безработица будет на уровне 5,7% от числа занятых, в 2021-м прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,2%, в 2022 году — до 4,7%, в 2023-м — до 4,6%.