Сбербанк проходит кризис, связанный с пандемией коронавируса, с наименьшими потерями, если сравнивать с ситуацией на рынке в целом, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Мы свои планы, конечно, корректировали, в том числе и по финансовому результату. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями», — сказал Греф.

По его словам, часть потерь была компенсирована комиссионными доходами и доходами от экосистемы.

Греф добавил, что Сбербанк значительно меньше стал выдавать кредитов и при этом реструктурировал значительное количество займов как компаниям, так и гражданам. Тем не менее в августе банк вернулся на обычную траекторию роста прибыли, отметил он.

Также Греф подчеркнул, что Сбербанк был подготовлен к подобному кризису лучше за счет развития цифровых сервисов в отличие от других кредитных организаций.

Сбербанк на фоне пандемии сократил свои расходы на 100 млрд рублей до конца года, добавил Греф. «Мы в марте приняли решение об очень радикальном сокращении наших расходов. До конца текущего года мы сократили примерно 100 миллиардов рублей наших расходов, и это, конечно, внесло очень существенный вклад в нашу чистую прибыль», — сказал он.