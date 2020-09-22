Информация об угрозе приостановки начисления пенсии на карту, если пенсионер не снимет средства в течение полугода, не соответствует действительности, сообщили RNS в пресс-службе Пенсионного фонда.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил агентству «Прайм», что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплаты, если не снимает ее с карты на протяжении полугода.