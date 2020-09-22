В Госдуме прошел первое чтение законопроект, которым устанавливаются размеры страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию на предстоящие три года для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«В 2021 году фиксированные размеры страховых взносов для указанных категорий останутся на уровне 2020 года, а с 2022 года увеличатся по пенсионному страхованию на темп роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций (на основании данных прогноза социально-экономического развития, подготовленного Минэкономразвития), по ОМС — на темп роста инфляции», — указано в сообщении.

В частности, взносы на обязательное пенсионное страхование составят в 2021 году 32 448 рублей, в 2022 году — 34 445 рублей, в 2023 году — 36 723 рубля.

Взносы на ОМС запланированы в размере 8 426 рублей в 2021 году, 8 766 рублей в 2022 году и 9 119 рублей в 2023 году.



Также уточняются платежи для крестьянских (фермерских) хозяйств.