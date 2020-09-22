Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, повышающий доступность обустройства «дальневосточного гектара», свидетельствуют материалы нижней палаты российского парламента. Как поясняется, участок можно будет получить в собственность досрочно при оформлении кредита на строительство дома под залог земли.

Автором инициативы выступило правительство РФ.

«Граждане смогут взять кредит, а банки — получить залог, не дожидаясь, пока истечет пятилетний срок действия договора безвозмездного пользования. При этом особо оговаривается, что кредит должен быть заключен с российской организацией», — говорится в сообщении ГД .

По действующему закону «дальневосточный гектар» предоставляется гражданину в безвозмездное пользование на пять лет. Заявление об оформлении участка в собственность можно подать не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока действия договора безвозмездного пользования.



Оформить землю в собственность досрочно можно, если на ней расположен жилой дом, принадлежащий пользователю участка.