Банк России готовит предложения по унификации требований относительно фидуциарной ответственности и конфликта интересов для брокеров, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и инвестиционных советников. Об этом, как передает ТАСС, рассказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе онлайн-конференции НАУФОР «Актуальные вопросы регулирования деятельности брокеров и управляющих компаний».

«Мы обнаружили, что у нас нет единообразия в регулировании по таким двум важным вопросам, как фидуциарная ответственность и конфликт интересов», — отметил он.

Зампред ЦБ пояснил, что фидуциарная ответственность наиболее полно прописана в отношении НПФ, а наиболее общие требования существуют для управляющих компаний, однако «что касается в ряде случаев брокеров, управляющих и инвестиционных советников, там, где могут возникать элементы фидуциарной ответственности, сегодня нормального регулирования практически нет».

По словам Чистюхина, регулятор считает необходимым создать единые подходы в данном направлении, для того чтобы по требованиям к тем или иным формам взаимодействия с клиентами не возникало арбитража.

В свою очередь в том, что касается регулирования конфликта интересов, наиболее неурегулированными являются НПФ, отметил зампред ЦБ.

«Фактически там конфликт интересов решается так, как захочет сам негосударственный пенсионный фонд. Брокеры, управляющие, инвестсоветники — у них наиболее это урегулированная часть», — рассказал он.

На сегодняшний день регулятор готовит предложения по унификации всех этих процессов. «То есть мы принимаем нормативные акты, но будем действовать дальше», — добавил Чистюхин.



Помимо этого, Центробанк также прорабатывает вопрос о развитии фидуциарной ответственности «не только на предмет вложения в какие-то инвестиции, но и на предмет того, каким образом этими инвестициями управляют, удерживают в портфеле», рассказал представитель регулятора.

