Американская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем после любого другого кризиса в истории США. Об этом министр финансов страны Стивен Мнучин заявил во вторник, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США, передает ТАСС.

«Америка переживает разгар самого быстрого экономического восстановления, [чем] после любого другого кризиса в истории», — говорится в письменном вступительном слове Мнучина к слушаниям. «Отчет за август свидетельствует о том, что с апреля было восстановлено 10,6 миллиона рабочих мест — почти 50% от всех [рабочих мест], которых [мы] лишились в связи с пандемией», — добавил американский министр.



«Я верю, что в третьем квартале мы увидим грандиозный [экономический] рост, который будет поддерживаться устойчивым [уровнем] розничной торговли <...>, ростом производства и увеличением деловой активности», — продолжил Мнучин, подчеркнув при этом, что вашингтонская администрация продолжает «пытаться работать» с конгрессом над очередным пакетом мер, направленных на стимулирование экономики в условиях пандемии. «Я считаю, что целевой пакет [помощи] все еще необходим. Администрация готова к достижению двухпартийного соглашения», — сказал руководитель Минфина.