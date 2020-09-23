Предприниматели, которые в июне в спешке оформляли льготные кредиты под 2% на поддержку занятости, могли невольно нарушить обязательное условие о сохранении штата сотрудников, пишет РБК . Об этом предупредил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в обращении в правительство. Льготная программа кредитования под 2% позволяет предприятию списать заем и проценты по нему в случае сохранения занятости. Проблема в том, что на момент выдачи кредитов банкам была недоступна официальная информация о численности сотрудников на предприятиях на 1 июня и они руководствовались данными за апрель. Не зная об этом, предприниматели могли сократить штат сотрудников относительно апреля и будут вынуждены вернуть деньги с процентами по полной ставке, рассказал Титов.

Как следует из разъяснения Минэкономразвития банкам, при расчете суммы кредита банки должны использовать данные о численности сотрудников на дату обращения предприятия. Численность сотрудников на предприятиях-заемщиках банки узнают с помощью сервиса Федеральной налоговой службы (ФНС). Она оперирует данными отчетности по страховым взносам, которую предприятия сдают в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Получается, что данные ФНС на 1 июня фактически отражали численность сотрудников по состоянию на апрель. Из-за того, что отчетность о численности сотрудников поступает с задержкой, на пике обращений бизнеса за кредитами у банков не было актуальных данных о численности сотрудников заемщиков на июнь, а были доступны лишь данные по итогам апреля, отмечает Титов.

Мишустин: власти максимально снизили издержки бизнеса для сохранения занятости Он подчеркнул, что правительство России приняло комплекс мер для улучшения ситуации на рынке труда.

Многие предприниматели, которые обратились за кредитом в начале июня, были «в полной уверенности», что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, и сократили штат более чем на 20% относительно апреля, тем самым нарушив условия льготного кредитования, объяснил Титов. После окончания базового периода 1 декабря такие предприниматели будут обязаны вернуть кредит уже не по льготной, а по стандартной ставке, которую определяют сами банки. Указанные последствия могут стать для предпринимателей катастрофическими, отмечается в обращении Титова в правительство.

Как указано в разъяснении Минэкономразвития банкам, информация о численности сотрудников в сервисе ФНС не подлежит уточнению после поступления отчетности предприятий. Титов попросил правительство пойти навстречу бизнесу и рассмотреть возможность актуализации этих данных.

По словам представителей банков, подавляющее большинство клиентов не допустили отклонений. Возможных сложностей, связанных с разницей количества сотрудников в более ранние даты, банкиры не видят. По их мнению, вряд ли эти разночтения, включая ситуацию с учетом контроля занятости на указанные даты, будут носить массовый характер. Мониторинг налажен, в банках продолжается сотрудничество с такими заемщиками, условия дальнейшего кредитования определяются индивидуально.