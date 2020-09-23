Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам в рублях.



«Пенсионный» открывается под 4,05% (вместо 3,8%). Возможны дополнительные взносы.

По вкладу «Удобный» проценты начисляются по периодам (всего три периода начисления процентов). Так, при возможности пополнения счета процентная ставка для всех периодов составляет 3,8% (вместо 3,55%), без возможности пополнения — 4,05% годовых (прежде — 3,8%).

Срок депозитов — 390 дней.

«Мультивалютный» (на 210 дней) оформляется под 3,75% годовых (вместо 3,5%). Предусмотрено пополнение.

«Вклад в будущее» с НСЖ открывается под 6% (ранее — под 5,75%), а «Инвестиционный» с ИСЖ — под 5,5% годовых (вместо 5,25%). Срок — 180 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 50 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Пенсионный» и «Удобный» действуют повышенные процентные ставки при подключении пакета услуг «Все под контролем». По «Удобному» процентные ставки будут также повышены при открытии через интернет-банк или банкомат.