Доля заемщиков моложе 25 лет в общей структуре российских заемщиков по количеству выданных кредитов составила 11,8% в августе 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 п. п. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост доли молодежи в общей структуре заемщиков был обеспечен за счет необеспеченного кредитования (потребкредитов, кредитных карт и микрофинансирования). Наибольший рост был отмечен в сегменте микрозаймов — плюс 14,8% ( на 3,4 п. п. больше, чем в августе 2019 года). В сегменте кредитных карт доля самых молодых заемщиков увеличилась на 2,5 п. п. до 10,6%, а по потребкредитам — на 0,5 п. п. до 9,8%.

Доля заемщиков такого возраста сократилась по выданным обеспеченным кредитам: по автокредитам — на 0,2 п. п. (до 3,8%), а в ипотеке — на 0,1 п. п. (до 5%).

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, небольшие необеспеченные кредиты и займы МФО являются для молодых заемщиков своего рода трамплином для последующих более крупных и длинных банковских кредитов.