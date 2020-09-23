Банк России установил официальные курсы валют на 24 сентября.

Курс доллара вырос на 8,34 копейки, составив 76,3545 рубля (76,2711 рубля на 23 сентября). Курс евро снижен на 23,05 копейки до 89,2508 рубля (89,4813 рубля на 23 сентября).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 76,29 рубля (плюс 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,35 рубля (плюс 22 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,18—76,44 рубля за доллар и 89,1—89,48 рубля за евро.