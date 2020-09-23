Уплата повышенной ставки НДФЛ с доходов свыше 5 млн рублей в год будет максимально необременительной для плательщиков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Правительство уже внесло в Госдуму соответствующий законопроект, как ожидается, его первое чтение будет 20 октября.

«Нам удалось предусмотреть максимально необременительный для людей механизм: не надо будет бегать и собирать справки, если они получают доходы не из одного источника. Всю эту работу проведет налоговая служба и по итогам года направит им уведомление о необходимости уплаты такого налога», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что не все средства от повышения НДФЛ для богатых поступят в 2021 году, но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями зарезервированы в проекте бюджета.