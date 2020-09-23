Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми.

Он также поручил до конца года наверстать отставание в создании новых мест в детсадах, хотя оно и произошло по объективным причинам. «Прошу правительство совместно с Советом Федерации проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет», — сказал он на встрече с сенаторами РФ в Кремле.

Путин признал, что из-за пандемии регионы по объективным причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы. «Тем не менее сейчас до конца текущего года отставание нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются», — поручил президент РФ.