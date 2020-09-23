Законопроект о регулировании оплаты труда работников бюджетной сферы приведет к росту зарплат, заявил замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов, выступая в Госдуме. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий Кабмин правом утверждать требования к зарплате работников бюджетной сферы.

«Ключевые, конечно, позиции, из которых мы исходим при принятии этих решений, ни в коем случае не снижение, а, наоборот, увеличение расходов на оплату труда через систематизацию. То есть у нас получается, мы обязательно закладываем, что обязательно будет рост, то есть это однозначно не снижение», — сказал Пудов, отвечая на вопрос, возможно ли снижение доходов указанных категорий работников в связи с новыми требованиями.

Законопроект был внесен в Госдуму 16 июня 2020 года. Согласно этому документу, правительство будет вправе утверждать требования к системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления окладов, ставок заработной платы, применяемых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера и условий назначения указанных выплат.