СДМ-Банк открыл новое отделение «Первомайское», сообщает пресс-служба кредитной организации. Дополнительное отделение находится по адресу: ул. 12-я Парковая, д. 5.



«В офисе будет предоставляться полный комплекс банковских услуг. Для юридических лиц: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, автоматизированная выплата заработной платы, выпуск корпоративных карт, финансовое консультирование, также в офисе установлены устройства для самостоятельной автоматической инкассации. Частные лица смогут открыть вклад, оформить банковские карты «Мир», Visa или Mastercard, воспользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания, также получить консультации специалистов и др. В отделении установлены банкоматы на выдачу наличных», — говорится в релизе.

Офис будет обслуживать клиентов с понедельника по пятницу (с 9:00 до 18:00).