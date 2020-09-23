Москва, Красноярск, Нижний Новгород и Уфа вошли в четверку российских городов с самым высоким уровнем развития инновационных способов оплаты проезда. Рейтинг составила Visa совместно с институтом территориального планирования «Урбаника».

На первом месте по развитию инновационных способов оплаты транспорта оказалась Москва, которая набрала десять из десяти баллов. Следом идут Красноярск (9,9 балла), Нижний Новгород и Уфа (по 8,9 балла), Екатеринбург (7,6 балла). Санкт-Петербург занял 15-ю позицию с 4,5 балла. На последнем месте находится Саратов, который набрал лишь 0,9 балла по этому показателю.

В исследовании участвовали 18 российских городов с численностью населения более 750 тыс. человек. Развитие инновационных способов оплаты проезда в общественном транспорте оценивалось по внедрению оплаты через различные электронные носители: электронные кошельки, повременные тарифы, с помощью банковской карты или смартфона в кассе, через турникет или валидатор у кондуктора, с помощью смартфона через специальное приложение.