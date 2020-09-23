Банк ДОМ.РФ запустил «Льготную военную ипотеку» по ставке 5,9%, кредит оформляется для покупки квартиры от застройщика как на первичном, так и на вторичном рынке. Низкая ставка фиксируется на весь срок кредитования, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По условиям программы минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры. Максимальная сумма ипотеки — 3,765 млн рублей. Оформить кредит по низкой ставке можно до 1 ноября 2020 года.

Ранее с целью поддержки военнослужащих с детьми банк запустил «Семейную ипотеку для военнослужащих» со ставкой 4,9% на весь срок кредита для участников накопительно-ипотечной системы при условии рождения второго или последующего ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.



Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно на сайте кредитной организации, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.