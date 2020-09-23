Степень эффективности госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году снизилась до 0,86 против 0,9 в 2018 году, следует из заключения Счетной палаты (СП) на отчет правительства об исполнении федерального бюджета 2019 года.

«По данным уточненного годового отчета, эффективность реализации ГП-15 («Экономическое развитие и инновационная экономика». — Прим. ред.) в 2019 году составила 0,86 и признается средней. Степень эффективности ГП-15 в 2018 году указывалась как 0,9, что также соответствует среднему уровню, однако в 2019 году отмечается ее снижение», — говорится в заключении СП. Также уровень динамики достижения показателей за 2019 год по сравнению с 2018 годом составляет 64,4% (низкий уровень).

По данным СП, уровень выполнения установленных значений показателей госпрограммы и подпрограмм составил 88,5%. Плановое значение достигнуто по 69 показателям, по 16 показателям фактические данные не представлены или приведены предварительные прогнозные значения. Также исполнение показателей на уровне госпрограммы составило 100% при увеличении бюджетных ассигнований на 12,6% по сравнению с утвержденными объемами финансирования.

По данным Счетной палаты, в госпрограмме отсутствовала увязка объемов финансовых ресурсов госпрограммы и подпрограмм с достижением целевыми показателями плановых значений. Так, исполнение показателей по подпрограмме «Инвестиционный климат» составило 72,7% при увеличении бюджетных ассигнований на 51,5% по сравнению с утвержденными объемами финансирования, по подпрограмме «Совершенствование системы государственного управления» исполнение составило 100% при уменьшении бюджетных ассигнований на 7,3%, по подпрограмме «Развитие антимонопольного и тарифного регулирования, конкуренции и повышение эффективности антимонопольного контроля» исполнение показателей составило 100% при увеличении бюджета на 69,9%.