Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год. Документ был внесен правительством РФ. Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей.

В 2019 году ВВП составил 110,04 трлн рублей. За 2019 год по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение доли доходов федерального бюджета по отношению к ВВП на 0,3 п. п. — с 18,6% за 2018 год до 18,3% за 2019 год. Ненефтегазовые доходы увеличились на 1,1 п. п., что связано в основном с увеличением поступлений НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, на товары, ввозимые на территорию РФ, ростом поступлений налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты.

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета по итогам 2019 года составил 5,4% ВВП. В части нефтегазовых доходов произошло снижение на 1,4 п. п. ВВП, на которое повлияло изменение налогового и таможенного законодательства в рамках завершения налогового маневра, а также изменение показателей социально-экономического развития по сравнению с их значениями за аналогичный период предыдущего года, в основном в связи со снижением цены на нефть марки Urals.

Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета за 2019 год Согласно законопроекту, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей.

Как отмечается в заключении СП, по итогам 2019 года сложился самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 12 лет (94,2%). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 1,12 трлн рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 342,7 млрд рублей, или на 44%.

Как подчеркнул первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, самое главное достижение бюджета 2019 года — это «укрепление финансовой системы государства и так называемой подушки стабильности, то, что очень пригодилось нам в этом кризисном 2020 году». «Мы считаем, что, несмотря на целый ряд замечаний, который у нас есть по реализации ряда государственных программ, бюджет в целом выполнен. Государство в полном объеме исполнило свои социальные обязательства перед гражданами. Произошло существенное продвижение по пути достижения национальных целей», — отметил Исаев.