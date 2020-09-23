Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми от трех до семи лет, сообщает пресс-служба главы государства.

«Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты», — сказал Путин в среду на встрече с сенаторами.

Президент уточнил, что размер такой выплаты сегодня составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе или 5,5 тыс. рублей в среднем по стране.

Путин также попросил правительство совместно с Советом Федерации проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. «Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, по объективным причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы. Тем не менее сейчас, до конца текущего года, отставание нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются», — отметил глава государства.