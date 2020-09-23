Более чем на 100% возросло в России с начала года количество преступлений с использованием мобильной связи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Проблемой остается рост IT-преступлений. Их количество возросло на 76,7%, в том числе с использованием Интернета — на 90,2%, с использованием средств мобильной связи — на 100,5%», — сказала она.

Ранее сообщалось, что более половины зарегистрированных в Москве дистанционных преступлений совершены при помощи телефонов с территории стран ближнего зарубежья, где расположены кол-центры.