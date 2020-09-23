Министерство финансов РФ создало в своей структуре подразделение, которое отслеживает выполнение бизнесом обязательств, взятых компаниями при получении в этом году масштабных льгот и поддержки от государства. Об этом заявил, выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов.

«Важная тема — анализ эффекта от тех льгот, которые предоставляются в значительных объемах. Мы сейчас строго следим. В Минфине создано подразделение, которое следит за соблюдением инвесторами тех обязательств, которые они берут при предоставлении налоговых расходов, или льгот», — сказал министр.

Объем финансирования нацпроекта МСП будет увеличен в 2023 году до 80 млрд рублей По словам Белоусова, планируется создать единый реестр получателей поддержки.

По словам Силуанова, необходимо понимать, насколько эффективны меры господдержки. «Это тоже очень важно для того, чтобы каждая наша преференция работала на новые рабочие места и инвестиции», — добавил он.

Силуанов также отметил необходимость обеспечить четкое структурирование параметров национальных проектов и госпрограмм, а также анализ выполнения запланированных мер. «Результат бюджетных вложений должен выражаться в конкретных показателях, нам важны не столько деньги, сколько результат от этих денег. В следующем году такое целеполагание усилится», — пообещал глава Минфина.