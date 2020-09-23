Увеличение страхового возмещения по вкладам граждан, которое сейчас составляет 1,4 млн рублей, а в ряде случаев — 10 млн рублей, обсуждается, консенсус пока не найден, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть обсуждения в рамках физлиц [по расширению] всей системы страхования средств. По физлицам пока я не слышал об увеличении. Есть предложения об увеличении возмещения. Пока конкретики нет», — сказал он.

По словам Аксакова, более подробно обсуждается расширение системы страхования корпоративных депозитов.

«Есть разные варианты предложений. Если говорить о наиболее возможном варианте — это не увеличение суммы возмещения, а распространение возмещения на все средства, которые находятся в банках. То есть и на крупные компании. Это с точки зрения администрирования проще», — пояснил депутат.

Он отметил, что сроки принятия инициативы неизвестны, но, возможно, она будет принята в осеннюю сессию Госдумы.

Ранее ЦБ сообщил, что рассмотрит возможность расширения круга юридических лиц, чьи средства в банках будут застрахованы в рамках системы страхования вкладов.



В мае президент России Владимир Путин подписал закон о распространении системы страхования вкладов на некоммерческие организации. Так, документ распространяет страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, благотворительные фонды, религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей. Эти нормы, как и повышение предельной суммы страхового возмещения до 10 млн рублей, вступят в силу с 1 октября 2020 года.