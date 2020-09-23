Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы упростить родителям распоряжение материнским капиталом с целью обучения детей. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Как поясняется, раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений, обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более 1,5 тыс. соглашений с учебными заведениями.



Направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование: использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.