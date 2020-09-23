Американский банк JPMorgan Chase заплатит штраф в размере почти 1 млрд долларов для урегулирования претензий федеральных органов власти США по поводу причастности к манипулированию на рынках обращения драгоценных металлов и ценных бумаг. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник.

По данным этого источника, официально о договоренности может быть объявлено на этой неделе. Претензии к JPMorgan Chase имеются у Министерства юстиции США, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Они инкриминируют ряду сотрудников банка соучастие в мошеннической схеме, которая предусматривает наводнение того или иного рынка заказами, которые на самом деле не обязательны к исполнению. Практика была запрещена в США после финансового кризиса 2008 года.

Согласно публикации, речь идет о группе маклеров в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре, которые манипулировали таким способом ценами на бирже драгметаллов и фондовых биржах.



В ноябре 2016 года JPMorgan Chase был оштрафован американскими властями на 264 млн долларов за нарушение закона США о коррупции за рубежом.