Объем просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО) вырос в августе до 61,4 млрд рублей, что составляет почти 40% от всего портфеля займов. В августе прошлого года портфель просрочки равнялся 43 млрд рублей, или 30% от всего портфеля микрозаймов, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

При этом за последние два года (до пандемии) доля просроченных микрозаймов не превышала 31%. Однако начиная с апреля показатель начал расти.

«МФО работают с заемщиками, которые в силу определенных причин могут иметь не столь высокую платежную дисциплину, поэтому и в дефолт они попадают чаще. Кроме того, существенная часть клиентов МФО занята в именно в тех сферах деятельности, которые наиболее сильно пострадали в текущих реалиях, их доход снизился и платить по ранее взятым обязательствам для многих не представляется возможным», — комментирует президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Эксперт отмечает некоторое восстановление платежеспособности клиентов, отмечая рост среднего платежа по просроченным кредитам, переданным коллекторам в августе, до 4,2 тыс. рублей. «Это произошло не за счет роста средней величины выданного займа, который, наоборот, показывает снижение, а именно за счет того, что клиенты из-за перехода на сберегательную модель поведения могут направить больше средств на погашение текущих долговых обязательств», — отмечает он.

Клиентами МФО, как правило, являются люди с низким доходом, нередко занятые в пострадавших отраслях экономики, поэтому микрофинансовые организации ожидали увеличения просроченной задолженности, подобный прирост должников не является для них критичным, хоть он и несколько выше обычного показателя, отмечает гендиректор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников. Он полагает, что по итогам года просроченная задолженность граждан перед МФО может достичь 70 млрд рублей.

В «Эквифаксе» также отметили, что доля просроченных займов в августе составила 44,3% (5,1 млн ссуд) против 36% (3,7 млн ссуд) в августе прошлого года.