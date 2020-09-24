Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда РФ, учитывающей среднедушевой доход, увеличится в 2021 году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 702 рублей, заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11 653 рублей, а также в размере 12 702 рубля для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12 792 рубля», — пояснила Святенко.

Она добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется около 4 млн человек.

Ранее сообщалось, что для борьбы с бедностью необходимо отвязать от прожиточного минимума МРОТ и повышать его ежегодно на 2–3% выше инфляции.