Законопроект о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья в России будет дорабатываться в ходе обсуждения в Госдуме. Речи о всероссийской реновации не идет, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«У нас нет никакой всероссийской реновации. [Проект] закона внесен депутатами в первом чтении. Сейчас идет активное обсуждение. Какие будут в окончательной версии утверждены параметры этой программы, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтении», — сказал Хуснуллин на конференции «Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент».

По его словам, инициатива сенаторов Совета Федерации и депутата Госдумы позволит ускорить расселение аварийного жилья в России. «Мы сейчас расселяем [жилье], которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. За это время у нас еще порядка 12 миллионов квадратных метров такого жилья добавляется. То есть мы видим, что аварийного жилья с каждым годом становится все больше», — прокомментировал Хуснуллин.

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Ранее группа сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Как отмечают авторы, при подготовке проекта за основу в части правового регулирования была взята «успешно реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации». Регионы наделяются «полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в указанные программы». В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения в законе позволят усовершенствовать институт комплексного развития территорий, а также механизм расселения ветхого и аварийного жилья. В частности, к территориям комплексного развития предлагается отнести земельные участки, которые как минимум наполовину состоят из промышленной зоны или заняты аварийным или ветхим жильем.