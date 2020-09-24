Московская биржа 24 сентября начала торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Сбер — Ответственные инвестиции» под управлением УК «Сбербанк Управление Активами». Торговый код фонда — SBRI.

«Новый БПИФ инвестирует в акции компаний, входящие в «Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто», ежедневно рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). В базу расчета индекса входят акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП», — говорится в релизе.

Маркетмейкером фонда выступает Sberbank CIB и обеспечивает ликвидность паев фонда — возможность купить или продать их на бирже в течение торгового дня.

На фондовом рынке Мосбиржи обращаются 45 биржевых фондов: 30 БПИФов под управлением УК «Альфа-Капитал», АО «ВТБ Капитал Управление активами», УК «Восток-Запад», УК «Газпромбанк — Управление активами», УК «Райффайзен Капитал», ООО «РСХБ Управление Активами, УК «Сбербанк Управление Активами», УК «Система Капитал», УК «Тинькофф Капитал» и 15 ETF компаний FinEx Funds и ITI Funds. Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товары. Частные инвесторы могут приобретать биржевые фонды на ИИС, на биржевые фонды также распространяется льгота на долгосрочное владение.