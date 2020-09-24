Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Всероссийского Банка Развития Регионов на уровне «ruАA» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу и комфортным запасом ликвидности, адекватным качеством активов и уровнем корпоративного управления. Позитивное влияние на рейтинг оказывают умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти и высокая вероятность поддержки со стороны собственника в силу значимости банка для материнской структуры. Банк является опорным расчетным банком ПАО «НК «Роснефть», а также ее дочерних компаний и предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы компаний», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, около 50% активов банка приходится на кредиты клиентам, порядка 15% которых формируют ссуды физлиц (представленные в основном обеспеченными потребительскими ссудами), 85% приходится на корпоративных заемщиков.



Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств корпоративных клиентов (около 81% привлеченных средств на 1 июля 2020-го, банк занимает 13-е место по объему привлеченных средств предприятий в рэнкинге «Эксперт РА»).

