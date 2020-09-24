Ситуация с безработицей в России лучше, чем во многих странах, но рост на 1,7% является тревожным сигналом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами.

«В целом по стране... у нас перед началом всей этой истории с эпидемией уровень безработицы был 4,7%, а сейчас 6,4%. Это последние данные, то есть рост на 1,7%. В целом это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание», — сказал Путин.