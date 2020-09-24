Изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2021 года необходимо для того, чтобы позволить МРОТ расти быстрее прожиточного минимума. Такой подход обеспечит более быстрый рост доходов работающих граждан, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Сейчас прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину. Государственная политика направлена на то, чтобы снижать уровень инфляции, особенно в отношении продовольственных товаров», — сообщил Пудов.

Замминистра отметил, что размер прожиточного минимума растет медленнее, чем медианные зарплаты. Поэтому привязка к медианным заработным платам позволит расти доходам работающих россиян быстрее.

«Изучив международный опыт, имея ту самую историю с разнонаправленными векторами: инфляцией, чтобы она была меньше, и ростом реальных доходов, мы пришли к выводу, что наиболее разумным с точки зрения движения дальше является вариант, в котором мы берем за основу расчета МРОТ медианные заработные платы», — сообщил он.

Ранее Минтруд предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей.