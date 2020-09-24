Индекс потребительских настроений в России несколько вырос в сентябре. Об этом говорится в материале Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , подготовленном по данным опросов, которые по заказу регулятора проводит ООО «инФОМ».

«В сентябре индекс потребительских настроений увеличился по сравнению с августом 2020 года на 4 пункта. Росли и индекс текущего состояния (на 5 п.), и индекс ожиданий (на 4 п.). Значения всех трех индексов в сентябре были близки к уровням начала 2019 года, но оставались ниже, чем в начале 2020 года. В разрезе отдельных компонентов этих трех индексов улучшение было достаточно однородным», — говорится в обзоре.



При этом, хотя респонденты и указывали в сентябре на улучшение своего материального положения, по сравнению с августом уменьшилась доля тех, у кого есть сбережения, и тех, кому удалось что-то отложить за прошедший месяц, уточняется в материале.