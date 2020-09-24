Банк «Открытие» подал в Арбитражный суд Москвы заявление об утверждении мирового соглашения по иску на 85,4 млрд рублей к бывшему руководству Бинбанка, в том числе Микаилу Шишханову. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что группа «Сафмар», банки «Траст» и «Открытие» подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров, в котором договорились по всем претензиям Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений.

В пресс-службе банка «Открытие» информагентству уточнили, что документ, в частности, закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств претензии к Михаилу Гуцериеву и группе «Сафмар», возникшие вследствие санации Бинбанка и Рост Банка, будут считаться полностью урегулированными, добавили в «Открытии».

ЦБ готов рассматривать мировое соглашение по искам к экс-руководству Бинбанка ЦБ направил в суд два иска к контролировавшим Рост Банк и Бинбанк лицам на 369 млрд рублей.

В понедельник ЦБ РФ подал два иска к экс-руководителям Бинбанка на общую сумму 369 млрд рублей. Каких-либо подробностей дела в картотеке арбитражных дел не представлено. Позднее в ЦБ уточнили, что действовали от лица банков «Открытие» и «Траст». Иски были поданы на основании закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк России в 2014 году решил санировать Рост Банк. Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции Рост Банка у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост Банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку «Открытие» 1 января 2019 года.