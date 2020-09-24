Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило Промсвязьбанку долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с «ВВ-» до «ВВ». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный». Краткосрочный кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне «B».

«Мы повысили рейтинги Промсвязьбанка, поскольку отмечаем более высокую вероятность предоставления банку финансовой поддержки со стороны государства в случае необходимости, учитывая укрепление его позиций как опорного банка для работы с предприятиями стратегически важного оборонно-промышленного комплекса. Мы полагаем, что это способствует улучшению показателей кредитоспособности банка. В связи с этим мы учитываем в рейтинге Промсвязьбанка три дополнительные ступени относительно оценки его характеристик собственной кредитоспособности — «b», — поясняется в релизе агентства .

По его оценкам, доля Промсвязьбанка в сегменте обслуживания государственного оборонного сектора увеличилась примерно до 60% по количеству контрактов, и S&P ожидает, что в ближайшие два года этот показатель будет расти.

В агентстве отмечают, что банк получал значительную поддержку от государства в последние два года, и полагают, что ПСБ продолжит получать вливания капитала со стороны государства в конце 2020 года (в рамках прогноза агентство учитывает ожидаемые вливания капитала от правительства в объеме 20 млрд рублей в этом году) и в 2021 году.

Оценка характеристик собственной кредитоспособности Промсвязьбанка отражает высокую и продолжающую повышаться концентрацию его кредитного портфеля на оборонном секторе, высокие темпы его роста, которые значительно превышают средние показатели по российскому банковскому сектору за последние два года. Этот рост, помимо прочих факторов, обусловлен присоединением Связь-Банка. «Мы не исключаем возможности участия Промсвязьбанка в других сделках по слиянию и поглощению в следующие два года. Эти аспекты ограничивают нашу оценку бизнес-позиции банка, однако в качестве позитивного фактора мы отмечаем, что банк накопил значительный опыт работы с предприятиями оборонного сектора и постепенно повышает свою прибыльность», — пишут аналитики.

По их прогнозам, коэффициент капитала банка, скорректированного с учетом риска, снизится до 5,7—5,8% к концу 2022 года (с 6,3% на конец 2019 года), поскольку, как ожидается, рост активов банка, взвешенных с учетом рисков, не будет полностью компенсирован вливаниями капитала. При этом в агентстве полагают, что ПСБ будет демонстрировать быстрый рост кредитного портфеля — на уровне примерно 45% в 2020 году, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия. Темпы роста кредитования замедлятся до 5—15% в год в ближайшие два года, поскольку банк постепенно завершает формирование целевого кредитного портфеля.

«Мы ожидаем, что позитивное влияние на показатели Промсвязьбанка по-прежнему будут оказывать стабильная клиентская база, которая включает оборонные предприятия, а также характеризуется значительной долей средств на текущих счетах в составе совокупных обязательств, что обусловливает более низкую стоимость фондирования по сравнению со средним показателем других коммерческих банков России. Мы также ожидаем, что банк будет поддерживать значительные запасы ликвидности», — пишут аналитики.



«Стабильный» прогноз отражает их ожидания того, что, несмотря на сложные условия ведения операционной деятельности в России, Промсвязьбанк сможет поддерживать высокие характеристики кредитоспособности благодаря своей важной роли для правительства и очень прочным связям с ним.