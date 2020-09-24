Сбербанк принял решение перевести до 50% сотрудников на «удаленку» после рекомендаций мэрии Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — указали в банке.

Как отметили в финучреждении, в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов Сбербанка позволили 74 тыс. офисных сотрудников эффективно работать в удаленном режиме.

В ВТБ сообщили, что банк разработал план работы на случай изменения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. План предусматривает перевод значительной части сотрудников на удаленную работу.

«ВТБ внимательно следит за развитием ситуации с заболеваемостью в регионах своего присутствия. В банке разработан план на случай изменения эпидемиологической ситуации, который предусматривает перевод значительной части сотрудников на удаленную работу при сохранении текущего уровня сервиса и скорости обслуживания всех клиентов банка», — сказали ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Опыт весенне-летнего периода показал, что банк способен работать в полном объеме, когда часть сотрудников находятся на дистанционном режиме, добавили в ВТБ.



Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на «удаленку» Мэр Москвы напомнил, что после начала весной 2020 года пандемии COVID-19 именно перевод работников на «удаленку» стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что от имени мэра Москвы Сергея Собянина крупным предприятиям столицы были направлены письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу. Также в данных письмах столичные власти напоминают, что в организациях до сих пор необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, работодателям необходимо измерять температуру своим сотрудникам и проводить тестирование на коронавирус.